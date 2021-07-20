東奧選手坐經濟艙 蘇貞昌痛心致歉「很不會安排」：最不該的是官員坐商務艙

羽球女單世界排名第一的我國選手戴資穎，因前往東京奧運搭的是經濟艙，驚動蔡英文總統、行政院長蘇貞昌先後道歉，連體育署長張少熙都傳出為此請辭。戴資穎分享下榻房間照片，也被網友搜出代表隊入住一間位在調布市的商務旅館，Google評價僅3.3星，引發網友不滿。結果不到一天，大批綠粉狂刷5星評價，截至20日下午，該旅館暴衝至4.5星，「誰說政府讓選手住3星級旅館」。

這間位在調布地區的Marroad Inn Tokyo，距離比賽場館武藏野之森綜合體育廣場，車程僅7分鐘，考量移動便利性，參加東奧的羽球隊決定不住進選手村，選擇在此下榻。

戴資穎19日晚間抵達後，分享房間內部照片，老舊、簡陋裝潢讓網友超不捨，直言「為什麼讓代表國家的選手住這種地方」、「國家真的有好好照顧他們嗎」、「預算都花去哪了」。

根據Google評價，旅館僅3.3顆星，每晚房價約2000台幣。不到一天，湧入逾1500則評價，大多數來自台灣，網友猛刷5星，把評價拉到4.5顆星，一瞬間成為當地最熱門的住宿地點。

「小戴加油」、「能住進球后住過的飯店，值得」、「看好了世界！台灣只示範一次，如何讓3星旅館變5星」、「台灣國手住過的，一定要幫升級」、「政府出不起經費，至少網軍貢獻力量」、「誰說政府讓他們住3星，等奧運結束，這間旅館會變5星」。

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