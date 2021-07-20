中央流行疫情指揮中心表示，今日上午10時起，將針對第6、8、9、10類及1973年12月31日(含)以前出生民眾，約170萬人發送疫苗接種預約簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止，本輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間為7月23日至29日。

第三輪意願登記已於19日中午截止，全國約有887萬人登記，其中約495萬人有意願接種AZ疫苗。疫情指揮中心籲請民眾準時前往接種。未來將視疫苗到貨量，每周二發送簡訊，提醒民眾預約接種。如接獲簡訊，但沒有完成預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單。

指揮中心提醒，請民眾須先於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

隨近日來的疫情趨緩，加上疫苗施打率的提升，警戒降級指日可待。1111人力銀行在疫情期間，推出在家工作專區以及兼差打工專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響，先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。