針對移工調派工作一事，中央流行疫情指揮中心表示，國內疫情已較為穩定，為兼顧國內妥善安排人力及實務上業務需求，自今（20）日起恢復移工調派至同一雇主之其他工作場所。至於工作延伸（即雇主指派移工至客戶契約履行地工作），考量移工流動性較高及染疫風險，仍暫緩解封，未來將視疫情再行檢討。

指揮中心說明，近期評估國內整體疫情及產業發展需要，將自7月20日起恢復調派移工變更工作場所，但雇主須安排移工核酸檢驗且PCR結果須為陰性，並要依指引辦理防疫措施，才能調派移工變更工作場所單次達60日以上，其餘單次未達60日以上者仍不得調派。

如為須向勞動部申請調派許可者(如營造業)，須於申請日(含)前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，才能向勞動部提出申請。另其他工作類別無須經勞動部許可得逕調派者，須於調派日(含)前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，才能調派移工，又調派前應先將PCR檢驗結果送當地勞工主管機關備查。

雇主調派移工變更工作場所單次達60日以上者，如未於規定期限內安排移工檢驗PCR、未依規定向勞動部申請或未送當地勞工主管機關備查，將依《就業服務法》第57條第4款及第68條第1項規定，處新台幣3萬至15萬元罰鍰；若違反2次以上，將廢止雇主聘僱許可及管制聘僱移工名額。另外，雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反上開防疫措施，將依仲介公司違反「就業服務法」規定，處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

1111人力銀行發言人黃若薇也表示，目前還未走出疫情陰霾期間，找工作仍艱難，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。