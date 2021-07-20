樂天桃猿左投王溢正目前從先發轉往牛棚，對於角色改變，王溢正表示，不管什麼角色自己就是聽從教練安排，經過復賽首戰調整後，也已慢慢進入狀況。

王溢正開季從先發角色出發，先發4場拿下1勝3負，表現並不理想，之後轉往牛棚發展，雖曾短暫回先發1場，又回到牛棚待命，復賽後首戰，王溢正狀況並不理想，後援面對4名打者都無法解決，失掉4分黯然退場。

「第1場比賽身體有點伸展不開來，導致自己在投手丘沒有踩好，就搞砸了。」王溢正表示，退場後教練有跟他提點一些東西，自己也稍微做修正，已慢慢進入狀況。

對於是否還想競爭先發任務？王溢正表示，若是明年身體狀況理想的話，依然會想朝先發去做調整，「但還要跟教練溝通看看，旁觀者清，他們看得會比較準，自己也要看是否還能勝任這個位置。中繼這個嘗試也是很新鮮，也想嘗試挑戰看看。」

王溢正曾在2010年旅日加入橫濱DeNA隊，曾和陳冠宇在日本當隊友，今年兩人再度同隊，王溢正也十分開心，「完全是不陌生的人，很開心能又再當隊友，很懷念，像當初在日本的感覺。」他也不吝嗇與陳冠宇分享球隊的一切，「他有不懂的會問我，我也會豪不保留的告訴他。」

若是陳冠宇順利簽約入團，教練可能也將他定位為先發，屆時兩人恐要變成競爭關係，對此王溢正用台語開玩笑說：「齁伊丟賀！（給他就好）很期待他的好表現，希望他能夠勝任這個位置。」