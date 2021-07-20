施羅德投資集團發布最新2021年機構法人大調查結果，發現法人對永續投資的績效，越來越有信心。另外，新冠疫情的發生，的確加劇了法人對永續投資的關注，有52％的法人認為永續投資變得更重要；相反地，全球只有8％的法人表示不相信永續投資的好處，與2018年的23％相比大幅下降。然而，法人認為永續投資中、最大的問題就是「漂綠(Greenwashing)」。

施羅德環球永續增長基金產品經理林良軍建議，不妨跟隨法人的腳步，選擇專業的永續投資基金，特別是以廣納永續概念主題的環球型永續增長基金、作為投資的第一步。

最新公布的施羅德投資集團機構法人大調查發現，法人對於永續投資產品的績效，越來越有信心。調查顯示，只有38％的法人擔憂永續投資績效，比例低於前一年的45％，更較2019年的48％明顯下滑，是連續四年下降，顯示出法人越來越不擔心永續投資相關產品的績效表現，換句話說，自信漸增。

新冠疫情的發生也增添法人對永續投資的關注度，有52％的法人認為永續投資變得更重要，這個比例在歐洲更高達62％。與此同時，全球只有8％的法人表示不相信永續投資的好處，與2018年的23％相比大幅下降。

今年11月聯合國氣候變遷會議將召開，環境議題不意外地成為法人關注焦點，全球有近三分之二(64％)的法人認為，氣候變化或使用化石燃料等環境議題是最重要的主題。對環境的關注在歐洲法人中尤其明顯，也是北美和亞太地區法人的主要焦點。然而，法人認為永續投資仍舊充滿挑戰，最大的問題就是「漂綠」，有59％法人強調這是最大的障礙，與一年前調查的60％相差無幾。

施羅德投資集團永續投資全球主管Andy Howard表示，堅信報酬率與永續投資不該互斥，在執行端，當以嚴謹流程作為永續投資的基石，也才能達到長期投資成效。

根據基金評鑑機構晨星統計，2020年全球有75％的永續型基金，其投資報酬率優於同類型基金的平均表現。此外，晨星統計台灣已核備的境外股票型基金共877檔中，榮獲五顆地球的永續型基金2020年度就上漲了16.8％，遠優於整體基金平均，更大幅超越低永續級別的基金組別。

有鑑於永續型基金績效優異，林良軍建議，不妨以涵蓋永續環境、創新未來、健康生活等三大永續主題的旗艦型基金，做為永續投資的第一步。