逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:402021/07/20 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數20日跌破月線，終場收在17528點，跌點260點，殺盤重心在波段漲多股貨櫃三雄長榮、萬海、陽明，本周能否重回月線上整理至關重要。盤面賣壓沈重，強勢股短打即可，不能過度追漲，權值股台積電、鴻海、聯發科持續整理，業績成長股與高殖利率領軍，勿追高殺低，航運與鋼鐵族群則可利用反彈減碼。 個股方面，本周納入投資組合的虹堡，受惠POS換機潮，第三季成長性高、轉機性強，股價可望續攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #長榮 #鴻海 #萬海 #陽明 #聯發科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:392021/07/19 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:322021/07/19 財經 瑞銀讚台股 樂看21,500點 04:102021/07/20 財經要聞 《盤後解析》美股震撼彈 台股月線嚇跑 14:512021/07/20 財經 萬海：大塞港回堵到亞洲 推升高運價 11:332021/07/20 財經 海納百川》陳政聞們VS.戴資穎們（陳世昌） 11:492021/07/20 海納百川 《集中市場》內外資全落跑 三大法人賣超近358億元 15:082021/07/20 財經 台積衝3奈米 啟動EUV改善計畫 04:102021/07/20 財經要聞 美股重挫拖累 台股一度跌逾200點 13:132021/07/20 財經 《航運股》又缺又塞拉低周轉率 萬海H2審慎樂觀 10:532021/07/20 財經 葉毓蘭》百億元民間贊助 值得知恩圖報 09:062021/07/20 政治 財經熱門新聞 美股狂殺725點 撿便宜的時候到了？專家說重話警告散戶 - 財經 東元股東會前夕再出招？ 黃育仁底下2家公司明同步停牌 - 財經 美股暴跌700點還沒完？ 華爾街空頭喊泡沫破滅 巨大衝擊近了 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 陽明狂殺驚見6筆神秘數字 網嚇爆訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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