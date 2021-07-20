逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數20日跌破月線，終場收在17528點，跌點260點，殺盤重心在波段漲多股貨櫃三雄長榮、萬海、陽明，本周能否重回月線上整理至關重要。盤面賣壓沈重，強勢股短打即可，不能過度追漲，權值股台積電、鴻海、聯發科持續整理，業績成長股與高殖利率領軍，勿追高殺低，航運與鋼鐵族群則可利用反彈減碼。

個股方面，本周納入投資組合的虹堡，受惠POS換機潮，第三季成長性高、轉機性強，股價可望續攻。