被網友封為「台北海大范文芳」的教授王宥婷呼籲愛護動物的及動保人士，疫情爆發已經兩個月，「雖然不能群聚，但捐款和關愛千萬不能少」！她透露，北市及新北市動保處都因疫情三級管制實施無法開放民眾參觀，「據我所知，因為疫情影響，動保員除了要照顧收容動物，還有幫浪浪們經營網路送養社群，也因為疫情的關係所以需要更多人幫忙分享送養文」。

王宥婷說，疫情嚴峻讓她很燒腦，「我的畢業學生在業界工作，說因為受疫情影響許多飼主都需要領防疫津貼，荷包縮水了消費意願降低；加上不能群聚，又因為怕正義魔人檢舉，怕遛狗會有染疫風險，所以寵物也不太敢帶出來遛。」

她原本每個學期都固定會帶學生們到動物之家幫收容犬洗澡美容，現在動保處也因疫情配合三級管制實施不開放民眾參觀，當然也不能帶學生去擔任動物志工了。她再度呼籲，「有能力的拜託幫忙出力，愛心行動不能停」。她也拜託若是有望解封，愛動物又沒有養寵物的人，一定要發揮愛心，去看看這些流浪動物，「可以去帶牠們散步放風，幫忙清潔環境，保持衛生也是一種防疫」。

「台北海大范文芳」王宥婷是台北海洋科技大學（台北海大）寵物業經營管理系教授，光寵物她現就養有貓、狗、象龜、天竺鼠，曾經還養過一對羅曼鵝。台北海大寵物業經營管理系今年從時尚系正名，系名就是她與校長和董事長討論爭取來，「我們學校是唯一沒有醫藥背景，以『寵物』為系名的唯一大學，而且我們是以經營管理為背景，區別寵物照護醫療成為一大特色。」

她說，去年媒體已公布新生兒生育率和飼養寵物的人口呈現黃金交叉，也就是養寵物比生小孩多，加上現在犬貓平均壽命也都可以照顧到接近20歲了：「喜歡動物的人很多，但除了醫療，養寵物就像養小孩一樣，很多人不知道怎麼選擇或烹調貓狗安全食品、怎樣安撫按摩、怎麼為毛小孩提供更優質的成長環境，這就是一門學問，也就是我們台北海大教的『管理』」。她說，很期待疫情解封，好好辦一場流浪動物的送養會。

台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克也說，尤其去年疫情爆發，不少媒體都報導寵物商機也爆發「2020年突破300億」，主因就是愛寵物的人也重視寵物防疫和健康，砸大錢幫寵物買免疫力。林威克分析：「不騙你，我們學校今年推甄報名寵物系是去年的5倍，喜歡動物的學生，可以邊上課邊學怎麼照顧毛小孩，這是他們最大的願望」。

「台北海大范文芳」王宥婷盼各界不要忘記關懷流浪動物。（台北海大提供）