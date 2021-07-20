根據內政部統計數據指出，去年109年，全台總共有13萬3909戶住宅開工興建，打破過去紀錄，更帶動室內裝潢、水電工程等中下游產業翻紅，甚至有工班為了搶人，更不惜拉高薪資。

根據1111人力銀行曾經做過的調查顯示，有5成2新鮮人願意投入技術藍領工作，主要是著眼於3大優勢：收入好、看好未來發展及工作時間彈性。近期房市雖受疫情影響，略顯低迷，但隨著微解封腳步，下半年也有倒吃甘蔗的趨勢。

再者，不論買房、開店都會進行程度不一的輕裝修，相對間接帶動室內裝潢需求，讓裝潢工程人員及工班師傅搶手得很，工作內容必須依據顧客的要求進行室內空間規劃及施作，並進行各項成本估價。

據調查顯示，1年以內資歷的學徒薪資將近35000元，7年資歷的裝潢師傅薪資成長到將近55000元，坊間常見因為缺工而開出「搶才價」，半技工日薪就有1600~2500元之譜，可見經驗老道、工藝精湛的師傅身價鍍金。

入行不久的水電菜鳥起薪約33300元，如果能夠獨當一面，承包社區大樓水電維修工程，收入也很可觀，態度佳、能吃苦、學得快的專業水電技工，年薪上看百萬並非難事。工作內容大致要會水電消防配管配線、按照藍圖進行高低壓配電線路施工、電路維修及電器設備安裝及發電機設備安裝等，而且至少要能拿到室內配線丙級、自來水配管丙級等證照，才有機會進一步拉高薪資。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，實施防疫三級警戒至今將近2個月，國內觀光、旅遊及餐飲等內需產業受到明顯衝擊，企業徵才力道相形保守。不過，仍有許多職務頻頻祭出高薪，盼補足人力缺口，例如「技術導向」的藍領人才，長期以來，在就業市場裡呈現供需失衡，隨著產學合作的介入、保險制度健全加上工作環境的優化改善，一向被視為3K(危險、辛苦、骯髒)的傳統產業工作，近幾年也逐漸能被年輕族群接受，更多高含金量的技術藍領職缺可上1111人力銀行搜尋。