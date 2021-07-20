據勞動部7月中旬公布的數據發現，實施無薪假人數有3萬1980人，人數再創新高。透過1111人力銀行調查顯示，有36.7%的上班族沒有任何積蓄，另有48.8%的上班族積蓄撐不過3個月，等於有8成6的上班族一旦收入中斷超過3個月就無法再支撐下去。顯示疫情期間生活大不易，需要社會的正向力量鼓舞人心，台北商業大學獲公益信託星雲大師教育基金「第九屆三好校園實踐學校」計畫補助，將「做好事۰說好話۰存好心」理念在校園萌芽。

北商大連續第3年推動「三好校園」活動，今年以「扎根北商推廣三好」來延續前2年所推展的基礎，目的發展永續優質校園，以及走出校園結合他校、社區等單位，共同推展三好理念。包含了舉辦「三好講座」、「宿舍感恩活動」、「愛從不設限」、「三好校園巡迴」等等，積極協助學生具備職場倫理與勇於承擔個人責任；更要求學生應發揮社會與公民責任、服務技能、反思學習與批判思考，並實踐熱愛生命、行善關懷、追求公平正義等的品德核心價值。

本屆為本校推動三好校園第3年，以「紮根北商推廣三好」結合他校、社區等單位，共同推動三好理念，長期營造三好理念氛圍。「做好事۰說好話۰存好心」三好運動—亦即，做好事：做有益於人間的好事；說好話：說令人受用的好話；存好心：常懷祝福別人的好心，為校園的品德教育注入活水，三好理念與本校的培育目標「專業素養、品格素養」相互呼應，希望能為社會培養具有良好品德及專業能力的誠信商業人才。

疫情影響生計，正職員工都放無薪假了，計時職缺更顯難找，大學生荷包也跟著縮水，本籍生面臨疫情至少還能與家人同在一起居家防疫，但外籍生就沒這麼幸運了，為照顧境外生，減輕受疫情影響，去年東華大學趙涵捷趙校長已就境外生於寒、暑假無法回國，特別於109年暑假及110年寒假，補助在校外籍生、僑生及港澳生留臺住宿費用，每名2000元，受惠境外生高達750餘人次。

因疫情肆虐，各國經濟亦多受影響，但目前台灣紓困方案並未將境外生納入紓困對象。東華大學趙涵捷校長特別指示國際事務處提撥專款127萬元，做為境外生紓困金，凡2021年2月1日起，境外學生本人或是家長，因疫情影響，以致於失業、無薪假、減班等，且未領取相關補助者，皆可提出申請。

每名申請者通過者將獲6000元紓困金，期待可幫助境外生學生度過難關。109年度東華大學境外生總數為806人，為全國第11名，且境外生佔本地生比例為8.5%係前10名（第9名），在全球因新冠肺炎疫情肆虐的狀況下誠屬不易。

1111人力銀行發言人黃若薇鼓勵全民抱持正能量齊心抗疫，近日美國、日本、捷克、斯洛伐克等國皆送暖疫苗，可見疫情嚴峻期間仍願伸出援手互相幫助，危機即是轉機，不論是滯留台灣的外籍生或是被迫放無薪假的上班族，建議都可選擇進修自我充實，學子可以修輔系或旁聽他系課程，若想了解各校系的開課狀況皆可上「TUN大學網」查詢資訊或上1111靜修網透過網課學得第二專長，為下一個機會做好準備。