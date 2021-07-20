男子深夜臥倒路旁，白河警分局白河派出所警員上前關心，孰料查獲毒品。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

白河警分局長陳明宏（右）親自頒贈獎勵金員警吳仲傑（左）。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河區一名27歲洪姓男子，前天深夜臥倒路旁，白河警分局白河派出所警員吳仲傑、張紹科巡邏經過時上前關心。洪男一見警方靠近，神情驚慌失措，並稱手提包內結晶物是美國科技精鹽，但警方一眼識破為安非他命毒品，立即將他逮捕送辦。

白河警分局白河派出所警員吳仲傑、張紹科18日深夜執行巡邏勤務，行經白河區河東里糞箕湖路段旁，見洪男精神萎靡、眼神渙散倒坐路旁，下車了解，洪嫌一見警方，胡言亂語稱隨身手提包內結晶物是美國提神的精鹽。

不過，仍被吳員當場識破，現場起獲16包安非他命毒品（計8.3公克）、毒品吸食工具及殘渣袋等證物，調查後依涉嫌毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，警方也持續溯源追查毒品來源。

白河警分局長陳明宏親自頒贈獎勵金，並表示正值暑期青春專案期間，同仁持續投入「掃毒」、「打詐」、「防賭」、「防性剝削」等重點工作，以保護及給予青少年一個安全健康之生活環境。

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