國內逾400萬名莫德納「鐵粉」還等不到第1劑，中央疫情指揮中心將第二、三類人員納入可施打莫德納第二劑的名單，挨批官員與人民搶疫苗的亂象。對此，北市副市長蔡炳坤直言，北市疫苗吃緊，65歲至75歲長者一個月後要施打第二劑莫德納，中央應儘速提供。

蔡炳坤指出，這是值得重視的問題，關於莫德納疫苗，在6月9日先針對專責醫院的第一線工作人員接種，6月12日之後，第一類所有對象都可接種，6月18日之後，擴大至一到三類接種對象。

蔡炳坤表示，莫德納兩劑須間隔28天，因此在7月9日後，開放第一類孕婦以及機組人員施打第二劑疫苗，7月19日則可以開放一到三類接種疫苗，更讓台北市整個醫療院疫苗陷吃緊問題。

蔡炳坤強調，今早跟中央提出疫苗需求，否則接下來會出現疫苗不夠的問題，更重要的是，北市65歲以上至75歲都是接種莫德納，因此在1個月後就要施打第二劑，「中央準備好了嗎？」希望能趕快準備，才能提供第二劑疫苗接種。