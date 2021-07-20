國立南投高商前校長白博文（左），解說創作意旨。（廖志晃攝）

白博文米壽書畫展，展出巨幅長卷。（廖志晃攝）

國立南投高商前校長白博文，受國畫大師呂佛庭啟迪，雅好丹青，他將遊歷大江南北所見山川景物，都描繪入畫，包括《黃山之美》、《長江萬里圖》、《寶島長春》等7幅達5公尺的長卷絹畫，都在米壽書畫展中呈現。

高齡88歲的白博文，就讀台中師範時，恩師呂佛庭教授諄諄教誨「要以藝術的美，灌溉你的生命之花」，他謹遵師訓，此後在教育界推動美學不遺餘力，創作之路，也受恩師啟沃，記錄故鄉台灣景色，也描畫大陸壯麗山河。

白博文說，他不是職業畫家，但畢生與水墨、書法結下不解之緣，退休後，更以畫筆寫遊記，並藉書畫傳達生活與教育理念，讓生活更充實；此次白博文米壽書畫展，集結他80歲以後的百幀書畫創作，更凸顯退休後的歲月，藉由寄情書畫，可以充滿繽紛色彩。

南投高商退休人員協會會長林清吉表示，白博文擔任校長時，對教育非常用心，對書畫更是潛心鑽研，而且，特別的是白博文的作品從來不賣，都是免費贈與有緣人，他是當代教育家，更具古代文人的風格與瀟灑。

白博文年過八旬，精神矍鑠，體力驚人，此次展出的7幅長卷絹畫，每卷長5公尺、寬45公分，其中有崇山峻嶺、山川景物、雲海飄渺，巨幅長卷創作考驗體力與眼力，白博文揮毫創作卻似一氣呵成，足見功力之深。

白博文在南投縣文化局舉辦的米壽書畫展，展期到7月28日；文化局表示，因應疫情微解封，展館管制參觀人數，並採線上及現場預約進場，必須全程戴口罩，並保持社交距離。