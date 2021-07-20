女星范瑋琪去年初因不滿政府禁止口罩出口，在私人臉書爆粗痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」，雖然緊急刪文道歉，仍遭網友撻伐，人氣受到衝擊，演藝事業也全停擺，事情過了一年多，今（20日）她在社群網站分享一段心靈雞湯，引發網友熱議。

范瑋琪在IG分享一張圖片，上面英文寫著：「Never be a prisoner of your past.It was just a lesson not a life sentence.」范瑋琪也翻譯說明：「別被過去禁錮。那只是一個學習成長的功課，不是終生監禁。」最後更補充一句：「放下吧，往前走」。

范瑋琪一Po文，就有不少粉絲留言替她打氣，「妳會這樣說。代表妳還放不下。我太了解妳了。雖然知道道理 但真的要放下還是要靠妳自己。別人說再多也沒用」、「Yes 放過自己 是我們都要學習喔」、「范范加油」。

事實上，范瑋琪去年年底某一天深夜就曾在臉書吐心聲，除了再次道歉：「我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受。」也坦言一整年沒工作，也沒想過錄製好的專輯有重建天日發行的一天，自己深切反省後，把一切工作停下腳步，學習說話表達的藝術，「我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡」。

當時，她還表示希望傷害能衝著她就好，請求大家放過她的家人，承諾自己會更謹言慎行，最後央求喊話：「給我一個重新改變的機會吧」。