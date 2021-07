女星范瑋琪去年初因不滿政府禁止口罩出口,在私人臉書爆粗痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」,雖然緊急刪文道歉,仍遭網友撻伐,人氣受到衝擊,演藝事業也全停擺,事情過了一年多,今(20日)她在社群網站分享一段心靈雞湯,引發網友熱議。

范瑋琪在IG分享一張圖片,上面英文寫著:「Never be a prisoner of your past.It was just a lesson not a life sentence.」范瑋琪也翻譯說明:「別被過去禁錮。那只是一個學習成長的功課,不是終生監禁。」最後更補充一句:「放下吧,往前走」。

范瑋琪一Po文,就有不少粉絲留言替她打氣,「妳會這樣說。代表妳還放不下。我太了解妳了。雖然知道道理 但真的要放下還是要靠妳自己。別人說再多也沒用」、「Yes 放過自己 是我們都要學習喔」、「范范加油」。

事實上,范瑋琪去年年底某一天深夜就曾在臉書吐心聲,除了再次道歉:「我在自己的私人帳號說了不得體的話,傷害了行政院長以及大多的台灣同胞,我比誰都難受。」也坦言一整年沒工作,也沒想過錄製好的專輯有重建天日發行的一天,自己深切反省後,把一切工作停下腳步,學習說話表達的藝術,「我道歉無數次,沒有一天不在懊悔裡」。

當時,她還表示希望傷害能衝著她就好,請求大家放過她的家人,承諾自己會更謹言慎行,最後央求喊話:「給我一個重新改變的機會吧」。