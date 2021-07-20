隨著歐美經濟解封，報復性消費強勁帶動產品需求，從今年初起的車用晶片荒，延燒至家用電器，如今這把火也燒到消費性電子產品，智慧型手機產業也遭外媒報導指出，由於晶片短缺，部分品牌被迫下修產量，並延後新品發表時程，讓強勁需求反彈，恐變成在晶片庫存見底之際回檔的危機，半導體交貨周期也已經達到危險水準。

全球晶圓代工龍頭台積電在7月法說提到，再度上調對今年半導體產業(不含記憶體)、晶圓代工產值成長預估，預期將分別成長17%、20%，這也是今年第2度上調，上一季預估成長分別為12%、16%。

台積電總裁魏哲家表示，產能吃緊將從2021年擴至2022年，主要是5G相關與高效能運算應用(HPC)需求持續成長，因應疫情等不確定性；車用晶片部分，今年微控制器(MCU)產量將提升60%，預期短缺現象可望在第3季改善。

據《華爾街日報》報導，今年以來智慧型手機製造商沒有遭遇像是汽車、個人電腦與家電等產業的零組件供應受阻的影響，因為手機製造商通常會提前半年拉貨，但目前這些零組件已經出現庫存下降的問題。

行業分析師指出，目前手機產業都在想辦法取得各種晶片，除了4G、5G晶片模組之外，採購電源管理晶片、顯示驅動晶片、應用處理器等也出現明顯困難。

Susquehanna Financial Group研究助理Duksan Jang指出，截至6月，半導體平均交貨周期為19周，這超過了供應鏈危險帶的16周水準，也高於業界認為的健康交貨周期12周到14周。

全球智慧型手機市占龍頭三星電子表示，關鍵零組件的採購問題是該公司預期出貨量將較上季度下降20%，Google母公司Alphabet表示，今年Pixel 5a 5G手機只在美國、日本地區發售，但前1年的發布範圍更大。

小米集團則是在今年3月於印度市場推出的最新旗艦手機紅米Note 10，售價約為161美元，但截至本月，該款手機售價已經來到174美元，比原本售價高出8%，小米今年4月還在印度推出小米11 Ultra，但直至本月才上架銷售。小米也坦言，全球許多行業都受到晶片短缺影響。

不過，分析師指出，蘋果憑藉在供應鏈的影響力，在晶片供應上無虞，每年超過13億隻手機銷量當中，蘋果銷量占6分之1，三星多款旗艦級手機也沒有售到多少影響，但全球仍有80%的手機出貨受到缺料影響。

據市調機構Counterpoint Research指出，2021年第一季度全球智慧型手機出貨量較上年同期飆升20%，較2019年同期增長4%。研究機構Strategy Analytics數據顯示，第二季度全球手機的批發價格上漲5%，打破過往不超過2%的標準，並且可能把成本轉嫁至消費者。