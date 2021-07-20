彰化銀行20日舉行110年股東常會，由董事長凌忠嫄主持，會中承認109年度營業報告書及財務報告和109年度盈餘分派案，決議通過普通股每股分派現金股利0.36元及股票股利0.1元，會議進行順暢。

因應新冠肺炎疫情三級警戒，彰化銀行今年股東會從原本臺北大樓13樓大禮堂的室內場地，改至1樓戶外停車場搭設帳篷舉行，加上備用場地共規劃14個獨立會場。

主席區有凌忠嫄、常務董事兼總經理周朝崇及審計委員會召集人常務獨立董事潘榮春，其餘出席董事則另安排於備用會場。

彰銀依金管會及集保公司發布之指引，於股東會場明確標示動線，且採股東實名制及固定座位方式，嚴格落實人員分流和社交安全距離等中央流行疫情指揮中心防疫規定。

彰銀並響應集保公司呼籲，事先提醒投資人多使用電子投票出席，今年以電子方式出席股份將近半數，較往年約增加一成，加強防疫且兼顧保障股東權利。

凌忠嫄於會中表示，彰銀今年在周朝崇加入後，獲利動能及業務量提升，並掌握趨勢，全力加速發展線上金融服務及推出網購信用卡，在疫情下積極挑戰年度目標，同時接軌國際，精進公司治理及企業永續發展，以期將彰銀打造成為永續金融的標竿銀行，為股東創造最大價值。