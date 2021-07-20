投信法人表示，後疫情時代，民眾工作與生活上出現永久性轉變，萌生許多投資機會，加上新科技導入，對於具有創新能力的企業，或是受惠產業變革而產生新獲利空間的公司，將陸續浮出商機。

凱基環球趨勢基金經理人馮紹榮指出，金融海嘯結束後，全球經濟進入新成長週期，開啟10年牛市起漲點，股市不斷創新高，景氣持續處於擴張階段。目前後疫情生活出現了許多投資機會，無論是產業導入新科技，或是有創新能力的企業，將可望於未來疫情逐漸退溫後，陸續浮出商機。未來投資焦點將回歸企業長期獲利能力，因此，選股能力將是致勝關鍵。

馮紹榮分析，第三季或將開始討論縮減QE，不過只要經濟維持成長，則對股市影響有限，下半年相對看好大型成長股向上空間。

另外，像是人工智慧領域、公有雲及資料中心等趨勢題材也相對看好，相信在未來人類生活改變下，著重趨勢題材的環球股票型基金將脫穎而出。

凱基環球趨勢基金借重海外顧問Wellington Management悠久深厚的投資研究經驗，自下而上挑選各類型足以改變人類生活的環球趨勢股票，舉凡醫療創新、社群電商及數位媒體(含體驗式消費)、AI與FinTech、電動車、健康護理等，皆有助追求長期主動報酬空間。

馮紹榮指出，常使用社群平台的消費者會發現，2020年各大平台陸續開啟商店功能，由數位廣告擴展至電商領域，甚至利用AI圖片辨識系統，將商品分類後，再依據用戶習慣精準推薦商品，可預見未來消費者在逛社群平台時，購物率可能將提高。

馮紹榮分析，社群電商可藉由行銷活動，讓消費者同時化身為推廣者，利用朋友圈引流機制進行低成本、高效率、相對具信任感的傳播，消費者在瀏覽過程中逐步產生購物念頭，不再像過往由需求引導出目的性購物。

根據統計，2018年美國社群電商使用人數僅逾5000萬人，到了2020年已近8000萬人，且2020年年增率達25.4％。

馮紹榮分析，社群電商的整合應用與發展，可望大量挹注於大眾生活相關的產業上，包含線上消費、新消費物流、電子資金支付轉帳服務、AI與金融科技等，這類「環球趨勢題材」的企業獲利成長性可觀。

Delta變異病毒的高傳染力讓全球聞風色變，台灣中央流行疫情指揮中心為了防範變異病毒擴散，也開始對所有境外移入案例做基因定序，加強控管，以求病毒不擴散。

凱基投信表示，邊境保衛戰，病毒基因定序擔任要角，源自精準醫療的產業貢獻，看好未來將有高速成長性。

馮紹榮舉例，目前精準醫療主要應用於癌症領域，相同病症的病患會有不同基因突變，以往同款藥物可能對A案例有效，但對B案例無效，導致療程曠日費時。現代人使用「精準醫療」可利用基因、蛋白質檢測等，量身打造適合的療程精準投藥，縮短治療時間，精準醫療產業可望改善人類健康，將是未來操作上持續納入投資組合中的題材。