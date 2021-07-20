歐洲央行(ECB)周二表示，歐元區銀行預期第三季的企業貸款需求將大幅攀升，銀行信貸標準或貸款審批標準將溫和地收緊。

歐洲央行根據對歐元區各大銀行的調查，資料顯示，在去年大幅收緊之後，第二季信貸標準則保持穩定。在需求方面，調查顯示，企業現在更有投資意願。

ECB表示，自2019年第三季以來，企業對固定投資的融資需求，首次對企業貸款作出積極貢獻，此顯示了，企業已經走出了不願投資的局面。

貸款的調查通常是歐洲央行執行政策決策的重要參考因素。但ECB周四的會議重點，可能在調整央行的刺激，以更好地配合其新策略。

ECB在本月稍早已經公布了調整後的通膨目標，並指出，過去幾年以來長期疲軟的通膨表現，可能需要更有力和持續的刺激。

歐洲央行周二補充表示，對抵押貸款而言，信貸標準預計將廣泛地保持穩定。

調查顯示，在需求方面，銀行預計企業和家庭對貸款的需求將進一步出現淨增長。