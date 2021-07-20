合法按摩業解禁遙遙無期，台東務本堂養身會館已擬訂防疫計畫，盼望有條件開業。（莊哲權攝）

疫情雖有趨緩，解封仍遙遙無期，在台東從事按摩的單親媽媽「小真」有兩個孩子要養，休無薪假後收入歸零，只能向銀行舉債，勒緊褲帶苦撐；業者說，按摩業被列為八大行業，讓合法業者覺得很無辜，期待降級後有條件開業，他們已經做好嚴密防疫措施。

「要吃土了」，小真是單親媽媽，兩個孩子分別讀國小及升大學，在台東「務本堂」養身會館從事按摩10年，疫情前母親過世，請了1個月喪假後疫情大暴發，等於3個半月沒收入，除了向銀行借錢以外只能節衣縮食，本來1個月的1萬元的生活開銷，已減少到3、4000元。

務本堂負責人林豐傑表示，按摩業被列為八大行業，又被掛羊頭賣狗肉的非法養身館連累遭到汙名化，在疫情逐漸趨緩之際，美髮、美甲業都已經能營業，按摩業解封卻是遙遙無期，而且充滿不確定性，讓他們感到很無辜又無奈。

林豐傑指出，他們配合政府防疫規定從5月15日就停業，6月11日政府公布紓困補助後馬上提出申請，迄今沒下文，16名員工中有不少是單親媽媽，或是來自單親家庭的小孩，半數屬經濟弱勢，兩個多月沒有收入，對他們而言，生活非常吃緊，有時他還得借錢給員工。

他說，已客製化消毒門，每個座位加裝隔板，指壓床採用1次性耗材，每次做完客人就清消，員工服務時戴口罩、面罩，甚至不接外地客等等，防疫更嚴謹，台東相對比較安全，若26日沒有降級，將向縣府提出防疫計畫書，希望政府有條件讓做好準備的合法按摩業者開業，畢竟員工快活不下去了。