台北市0到2歲托嬰中心今日復托，樂得家長都說讚，感嘆終於可以放心上班，北市社會局今日也公布長照機構解封規畫，老人日照中心、家庭托顧、身障日間型服務等機構，最快26日可復業，前提是工作人員第一劑疫苗施打率要達8成，並於3個工作日前函報社會局備查。

社會局長周榆修表示，按照中央上周公布的指引，有含工作人員必須疫苗施打率達8成，工作人員、服務對象沒打疫苗的，必須提供3日內快篩陰性證明，相關工作人員、服務對象與陪同照顧者若第一劑疫苗接種未滿14天，在三級警戒期間，每周都要自費快篩一次。

周表示，社區長照機構部分，最快26日起可收托，工作人員第一劑施打率要高於8成，開業前3天要函報社會局；身障日間型服務，過往考慮照顧壓力，有要求機購以降載一半的人數來做服務，若26日還沒解封，就一樣收托不超過2分之1。

至於早療機構亦然，除對疫苗的要求外，若26日沒有如期解封，那就以服務人數降載為主，採1對1服務。