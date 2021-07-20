疫情期間長期居家，加上暑假開始，青少年將長達4個月的時間無法回到校園就學，長期沉浸於「網路世界」，恐對身心有不良影響。董氏基金會請加職銜林清麗指出，台灣已經有「電子菸及加熱菸2合1產品」的滲入，也就是說，目前除了新冠肺炎，還必須要擔心孩子們接觸成癮菸品的誘惑，這些菸品甚至會在網路上偽裝成果凍、貼紙、潮T之類的社團，成為隱性接觸的管道。

與拒菸大使Jolin一起維護無菸家園。/董氏基金會提供

林清麗表示，其實電子菸與加熱菸比抽菸更恐怖，電子菸的購買比一般菸便宜，在台灣，五十元可以買約兩百口的電子菸，其中不含尼古丁成分，卻有不明成分導致青少年會上癮。而加熱菸啟動不到十秒後便可以加熱到三百五十度，吸菸的氣體中仍含有有害成分。

林清麗呼籲，政府不該輕易開放電子菸與加熱菸的購買，去年有關「新型菸品對兒童及青少年影響」的調查報告中指出目前國內已有7.3萬名青少年使用新型菸品！其中，跨國菸草公司才推出5年的加熱菸已有1.6萬名青少年使用，而第10年的電子煙更高達5.7萬名青少年使用！

新型菸品對青少年的危害不容小覷，隱性傳播鏈更是難以避免，很多青少年開始抽菸都是因為同儕文化影響而想「耍帥」一下，卻難以戒掉菸癮，尤其現今網路世界發達，青少年想透過網路管道取得菸品更加容易，除了家長時刻的把關與關心青少年身心狀況外，政府的法令更是維護台灣青少年健康的一大防線。(賴韻如台北報導)

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