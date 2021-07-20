指揮中心今上午10點起發送170萬多萬則預約疫苗簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止，於23日起開打。(摘自公費疫苗接種平台)

第三輪疫苗預約到今天（20日）中午12點截止，中央在上午10點起陸續針對第六類、第八類、第九類、第十類，以及48歲以上民眾發送疫苗預約簡訊。不過一位網友卻表示，自己才22歲就收到簡訊通知，反而家中58歲同時勾選AZ/莫德納疫苗的母親還沒收到，隨即致電1922後，連客服人員也感到訝異。

指揮中心今上午10點起發送170萬多萬則預約疫苗簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止，於23日起開打。然而，一位網友在網路論壇Dcard上指出，今年才22歲的他，今早就收到中央發送的疫苗預約簡訊通知。

詭異的是，疫苗預約優先開放給48歲以上民眾，但該網友媽媽今年58歲，疫苗登記平台同時勾選AZ/莫德納疫苗，卻沒有收到預約簡訊，他直呼，「我們家情況相反了吧。」致電1922說明情況後，連客服也坦言，「真的很奇怪，不知道欸」，不知道系統的基準為何，最後告訴網友先等待，明天可能還會有簡訊通知。

「應該不可能明天才寄簡訊吧？」網友好奇，這樣預約的地點跟時間都快沒了這樣不是很衰？想知道有沒有人也遇到類似情況。對此，網友熱議道，「我高中同學也收到了（19歲）」、「我24歲今天也有收到簡訊~」、「收到就預約，沒事啦」、「會不會是你媽手機號碼填錯」。

有網友建議，若滿48歲仍沒收到簡訊，也可以上網預約，原PO照著做之後，也成功替媽媽完成預約。針對48歲以下卻收到疫苗預約簡訊，指揮中心發言人莊人祥表示，該民眾可能屬於第九類接種對象但自己忘記了，指揮官陳時中則說，系統方面會再跟唐鳳政委討論一下。