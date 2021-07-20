女星歐陽娜娜是資深藝人歐陽龍和傅娟的寶貝二女兒，有著過人的音樂天賦外，還有氣質出眾又清新脫俗的外貌，從出道至今一直是人氣頗高的星二代；近幾年歐陽娜娜把工作重心移到大陸，最近她驚喜曝光換新造型的Vlog，還親自剪去為長髮控媽媽留的頭髮，罕見短髮模樣令網友差點認不出來。

歐陽娜娜今（20）日在微博分享Vlog，提到自己在上個月滿21歲生日當天，決定完成自己多年來的心願「剪短頭髮」；她透露媽媽年輕時剪短髮有不好的回憶，小時候長髮被外婆剪掉難過很久，故希望3個女兒都留美美的長頭髮，因此嘗試短髮造型一直是歐陽娜娜的心願。

歐陽娜娜在上個月生日當天去剪短頭髮。(圖/ 摘自歐陽娜娜微博)

歐陽娜娜透露剪短髮是她多年心願，終於在21歲完成。(圖/ 摘自歐陽娜娜微博)

在影片中歐陽娜娜在21歲第一天，特地到髮廊實現心願，一坐下就嚷嚷著「剪到鎖骨」，髮型師把她頭髮弄濕後，決定讓她親手剪下第一刀，瞬間少去近20公分的頭髮；之後在髮型師巧手下，歐陽娜娜招牌長髮不見了，變成更符合她年紀的俏麗少女，她也興奮地表示，「我終於剪短髮啦」，並告訴大家自己的願望清單，只剩下考駕照和一個人去旅行。

而大票粉絲都被歐陽娜娜的新造型感到驚艷，尤其被她藏了近一個月的剪髮驚喜嚇到，「剪了一個多月頭髮了，真能藏啊寶」、「寶貝不要繼續剪了，從現在開始留長吧」、「差點認不出來，還以為是哪個小帥哥」、「這是歐陽帥哥嗎」、「短髮是酷girl啊」、「膽子真的好大，居然自己拿剪刀剪」。