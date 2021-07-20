羽球世界球后戴資穎19日隨東京奧運中華代表隊一同出發前往日本，選手們卻被安排坐經濟艙，導致其父戴楠凱稱「有被騙的感覺」。而傳統羽球強國印尼的媒體「Tribun News」也報導了此消息，顯示各國對「勁敵」的關注。

「Tribun News」在報導中聚焦戴楠凱的發言，稱由於戴資穎容易暈機，因此戴楠凱「強烈批評」安排她坐經濟艙的決定，對台灣政府未能在參與全球最大規模體育賽事時，為最優秀運動員提供最好的服務，可能影響選手的身體狀況；並稱對選手上機後才知道感到十分不滿，強調若事先得知，能另行安排行程，讓戴資穎在搭乘飛機時能好好休息。

該報導表示，關注戴資穎在比賽以外的消息也十分有意思，但並未提及台灣政府與戴楠凱的後續回應，包括戴楠凱20日稱上述發言並非批評、僅是希望事先溝通等。

外媒主要還是關注戴資穎的奧運對手。身為第二種子的戴資穎將從P組小組賽出發，同組成員包括越南阮翠玲、法國籍大陸裔齊雪霏、瑞士賈奎特（Sabrina Jaquet）等人。這3名選手的世界排名都在40名往後。

戴資穎若一切順利，以小組第一晉級淘汰賽，預計16強可以輪空，但8強便有機會遭遇泰國老對手第5種子依瑟儂（Ratchanok Intanon），兩人在國際賽事交手達29次，戴資穎以15勝14敗略佔上風，且近期3次對陣皆由戴資穎獲勝；4強則可能碰上日本名將山口茜或印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu），戴資穎在與兩人的對戰紀錄上優勢相對明顯一些，但2016年里約奧運便是在16強輸給辛度；決賽的對手則可能是許久未出現在國際賽場、首次站上奧運舞台的大陸1號種子陳雨菲。

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