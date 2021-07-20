蜂蜜品質良莠不齊，讓消費者無所適從，台東縣二代蜂農蔡杰憲在縣府輔導下，依相關蜂蜜生產作業標準流程，成為台東首位通過蜂蜜產銷履歷驗證的蜂農，產銷過程透明化，消費者更有保障，也可增加農民收益。

35歲蔡杰憲是二代蜂農，原本從在高雄任職科技公司，5年前回台東縣鹿野鄉接下父親的養蜂事業，與妻子共創「蜜蜂盒子」品牌，頗受好評，今年在縣府輔導下，依相關作業流程並經稽核與審查，成為台東第1位通過蜂蜜產銷履歷驗證的蜂農，縣長饒慶鈴特指派農業處前往貼紅榜。

蔡杰憲表示，加入產銷履歷行列，確實有些門檻，除了增加許多繁瑣的功課要做以外，一開始包括驗證費、新裝置的設備等等，也要投入15至20萬元資金，通過產銷履歷的蜂蜜，所有生產流程資訊都是透明化，消費者在購買時安全有保障，也更有利於行銷。

農業處長許家豪指出，近年國內蜂蜜需求量大增，台灣過去蜂蜜來路不明，消費者不容易從蜂蜜外觀辨識產地及真偽，常遭消費者詬病，業者蒙受損失等情事，為杜絕市售蜂蜜造假攙偽的疑慮，農委會設定產銷履歷標準，提升消費者對國產蜂產品的信任。

消費者只需要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可以查詢到該瓶蜂蜜的逐筆生產紀錄，從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝，一直到流通銷售的每一階段，都可以追溯查詢，縣府未來將持續輔導更多蜂農加入產銷履歷制度，讓消費者能安心購買，並提升蜂農收益。