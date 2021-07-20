產能過剩，加上房地產開工率下滑，大陸水泥市場價格近二個月平均跌幅超過15％，國內西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)大陸市場的營運恐受到價格下跌、需求減少影響，第三季的旺季效應恐要延到季底才出現，整體營運成長幅度恐不如預期。

7月開始進入傳統第三季旺季，大陸水泥市場的需求雖有回溫，但，受到高溫、工程項目開工率下滑影響，強度不若過去。

加上供給側改格政策落後，水泥價格下跌，大陸西南、長三角地區，近二個月每噸跌幅近100元人民幣。

大陸水泥市場通常5至8月是淡季，西進水泥廠指出，對比前年和去年，今年水泥市場確實有較早進入淡季，各地價格平均下跌了50~100元人民幣，幾乎回到去年低點的位置。

整體營收超過六成來自大陸市場的台、亞泥指出，近期大陸水泥市場受到鋼價飆升、工程進度放緩等因素干擾，產業環境呈「價跌出貨減」的格局；不過，由於基建仍在緩步復甦，水泥需求逐漸增溫，預料9月可樂觀迎接旺季。

今年干擾台、亞泥及信大水泥大陸市場營運的另一因素，還有煤炭價格上漲，市場指出，煤碳價格一度站上每噸800元人民幣，勢必增加西進水泥廠今年獲利的貢獻度。

在水泥價格下跌、煤炭成本上漲下，法人預估，台、亞泥及信大水泥，今年大陸市場每噸的毛利率，會比去年下滑2-3個百分點。