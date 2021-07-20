巴氏銀鮈被台灣淡水魚類紅皮書，列為國家極危等級（NCR），而且族群侷限分布在烏溪流域，因鳥嘴潭人工湖施工中，巴氏銀鮈主要族群核心區域遭受擾動，因此，林務局南投林區管理處邀集15個公私單位，建立線上平台，推動巴氏銀鮈保育。

參與巴氏銀鮈保育平台單位，包括環保署、農田水利署、林務局、水利署中區水資源局及第三河川局、特有生物研究保育中心、高公局中區養護工程分局南投工務段、保安警察第7總隊、東勢林管處、南投林管處台中工作站，南投、台中及彰化縣市政府，台中市野生動物保育學會等。

南投林區管理處處長李政賢表示，雖然因疫情影響，無法面對面溝通，仍然透過視訊方式，針對維持棲地規模與品質、研究與保育推廣、入侵種管控、汙染管控、遏止非法漁獵及買賣等5項關注議題進行熱烈討論。

線上會議達成初步共識，正式成立巴氏銀鮈保育平台，依各關注議題確認分工及辦理單位，農委會農田水利署及經濟部水利署等相關單位，在烏溪流域進行工程前，應先確認巴氏銀鮈分布位置，依規定配合辦理生態檢核或專家諮詢，採取減輕、縮小、迴避或補償等措施。

農委會林務局、特有生物研究保育中心及縣市政府等單位，進行巴氏銀鮈研究調查與保育推廣，後續將擇期召開第2次平台會議，邀集各單位進行資訊交流及分享。

李政賢表示，歡迎民眾加入保育行列，遏止非法漁獵、販售，節約水資源、減少水汙染等，希望透過公私協力保護河川，提供水中生物優質的棲息環境。