受傷的母貓截肢後恢復健康，產下一隻仔貓。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前救援一隻在金山區受傷的懷孕母貓，由獸醫師檢傷評估，因右前肢已斷一小截，擔心後續傷口頻繁磨擦造成反覆感染，決定進行截肢手術，「三腳貓」經過休養及照顧後恢復健康，並順利產下仔貓。為讓仔貓獲得充足母奶，動保員每天幫母貓準備鱸魚月子餐，成功增加泌奶，讓仔貓健康成長，日前也已順利被認養。

受傷母貓獲救後，經過夜間救傷醫院初步處理包紮，隔日由動保員送至動保處毛寶貝醫療中心進行醫療，經獸醫師林子筠檢傷後，發現母貓右前肢已斷一小截，若保留前肢剩餘一小段，母貓可能會習慣當成拐杖撐著身體移動，易造成該處一再反覆摩擦，產生傷口感染，故決定做截肢手術。

手術後經過幾日點滴輸液營養補充及動保員細心照顧後，慢慢地恢復元氣，產下二隻仔貓，但一隻不幸夭折。經母貓親自哺餵而順利存活下來獨生女「驚喜包」，因出生時身上毛色本為全白，但隨著長大漸漸長出咖啡色毛髮，讓人驚喜而取名。

母貓生產後剛開始因為奶水不多，動保員細心幫牠做月子，給予鱸魚月子餐助發奶，成功增加母奶，哺餵獨生女「驚喜包」。「驚喜包」在母貓細心的照料下，長的健康親人可愛，離乳後經動保處媒合，順利被民眾認養，找到幸福的下一站。

動保處表示，新北市為友善動物城市，現有8所公立動物之家提供收容犬貓醫療照護，幫助受傷、生病犬貓救援醫療，喜歡與毛寶貝互動的民眾，不妨透過智能認養，線上觀看認養毛寶貝即時影像（https：／／www.ahiqo.ntpc.gov.tw／monitor／cht／index.php），有機會找到投緣毛寶貝，助牠們找到好歸宿。