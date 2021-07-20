中國海事局連續發出多個海域的禁航警告，宣佈解放軍在這些海域開展軍事演練，其中被稱為「攻台主力」的解放軍某部也進行了兩棲登陸演習。陸媒將相關演習與數天前的美軍機降落台灣聯繫起來，認為是對美軍機降落台灣發出警告。但是專家表示，演習通常都是排定時程，目前尚無法確認演習與具體的事件直接相關。但以軍事行動警告台獨勢力，確是防止美台進一步勾結的必要措施。

據《環球時報》引述《聯合早報》分析稱，美軍機上周降落台灣後，大陸解放軍18日起在多個海域，展開為期約2周的軍事訓練，這是「對美台頻密互動發出警告，顯示北京對華盛頓在台灣問題上的常態化挑釁不甘示弱」。

報導稱，根據大陸海事局網站的航行警告，這次軍事演練的位置分別在浙江台州頭門港碼頭附近海域、渤海海峽黃海北部、東海特定海域，經緯度顯示演習區在浙江周邊海域，位於台灣海峽北部入口處，距離台灣最近不到300公里。而在發布演習區航行警告前一天，美軍C-146A狼犬專機從日本沖繩起飛，降落台北松山機場短暫停留37分鐘。

報導表示，解放軍在台海周邊以半包圍形式展開一系列軍事動作，被視為是對近期美國軍機連續降落台灣的回應。因為近期不到2個月內，美軍機已2次降落台灣。大陸軍事評論員宋忠平在接受採訪時表示，解放軍在各海域的軍事演練已常態化且都是既定內容，美國軍機降落台灣是突發事件，「演練恰恰是為應對所有突發事件在內的對台軍事鬥爭做準備」。

《央視軍事》頻道也報導，解放軍16日、17日近期在閩南海域展開兩棲裝甲部隊實戰演練，內容包括遠距離渡航、海上射擊、火力打擊、搶灘登陸等。大陸未具名軍事專家表示，雖然很多媒體把演習視為對美國軍機頻頻降落台島的反制舉措，但從演習畫面來看，這些應該是年度日常訓練，和美機降落島內機場未必直接相關，但解放軍演練的目的肯定是強化捍衛主權和領土完整的能力。