近來網路上可看到詐騙影片廣告，宣稱只要投資一點金錢就有翻倍收入，新竹市5、6月就有13起網路詐騙案，受害民眾財損近百萬。為提高民眾意識、預防遭詐，新竹市警局拍攝3分鐘短片，由專辦詐欺案件的警察上陣演出，破解詐騙廣告常見的手法，更清楚說明龐氏騙局原理，影片露出不久便有超過百則分享，破萬觸及率，精湛演技深獲網友讚賞。

第一分局偵查佐白恩堅平日專辦詐欺案件，對詐騙集團手法瞭若指掌，他發現疫情期間民眾宅在家，增加上網時間，詐騙集團便趁此機會，在網路投放各種廣告，讓民眾一打開YOUTUBE、臉書，發現充斥著各種誘騙民眾投資的內容，聲稱可擺脫低薪、翻倍獲利，高額被動收入、無風險，讓民眾心癢癢。新竹市自5、6兩個月共有13件網路投資詐騙，遭詐金額高達97萬31527元。

為免民眾上當受騙，白恩堅集合市警局內才華洋溢的員警們，攜手撰寫劇本、安排分鏡並投入拍攝。劇情安排由白恩堅飾演的詐騙集團，在咖啡店向老友得意炫耀自己如何靠假網站誘騙投資人，詳細解釋詐騙集團如何用龐氏騙局手法獲利，劇末未料老友竟是警察，立刻遭到逮捕。

原本1分半的劇情，在白恩堅現場加料演出後，竟變成長達3分鐘的短劇。參與製作的警察同仁笑說，因白恩堅平常辦理詐欺案，各種詐騙集團的話術他都破解過，即興演出不是問題。該影片為今年4月拍攝，近期才上架，影片露出不久便破萬觸及率。

新竹市警局表示，詐騙集團的手法卻建立在迫切需求者的心態上，利用網路架設假網站、投資獲利的頁面取信大家「眼見為實」的心理，更讓民眾深信不疑，雖然投資人已審慎小心，卻仍陷入圈套，盼員警自製影片能讓民眾更具警覺心。