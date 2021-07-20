配合越南政府防疫，羽絨衣大廠廣越(4438)、成衣廠儒鴻(1476)20日宣布，即日起至月底，將縮減越南地區部分廠區的產能。

廣越目前在越南有隆安、古芝、前江、金漢及金鴻共5座工廠，縮減期間，預估大約僅維持三到五成的產能。

儒鴻在越南的織染廠以及製衣廠，則自20日起縮減部分產能；儒鴻指出，對財務業務影響需視後續變化而定。

雖然廣越、儒鴻手中訂單滿滿，不過，由於越南廠產能占整體出貨量6成以上，法人指出，越南疫情延燒，勢必衝擊廣越、儒鴻第三季、甚至第四季的業績。