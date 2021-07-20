上市營建股全坤建設（2509）今（20）日早上召開股東會、通過承認2020年股利分派案，每股配發現金股利1.5元，另外下午召開法說會。全坤建設表示，下半年預計推出三筆新案，其中信義三興段公辦都更案，下半年將正式推出。

全坤建今天早上召開股東會，承認去年財報，去年營收13.38億元，年減22.6％；稅後純益2.32億元，年減47.2％，每股稅後純益1.03元，比前年的1.96元衰退。但股利分配依然大方，今天股東會通過承認股利案，共發放1.5元現金股利，包括1元由去年度盈餘提撥，另外0.5元由資本公積提撥發放。

全坤建設並於今天下午，應證交所邀請召開營運說明會，為因應防疫升級，法說會不開放投資人現場參與，而改採網路轉播方式進行。

全坤建設經理韋建玲表示，未來全坤建設布局，仍以大台北都會區購地、合建、都更、危老案為主。

國外開發案，全坤建設有越南河內建設案，正變更執照程序，以爭取更高樓層，增加更多可建面積；另外還有美國西雅圖O2及5V案，其中O2案，已完工並且出租中，5V案則正擴大基地中，若無法與鄰地整合，則不排除自行開發興建。

國內方面，韋建玲表示，台北市規劃有：威峰、貴陽二期、重慶南路、衡陽街、信義三興段公辦都更案、嘉興街等六筆新案。

至於新北市方面，則有八里建設案、及台北港、新莊基督教芥菜總會等兩筆新案。

除已完工、銷售中個案之外，全坤建在雙北市的開發案，今年陸續開始取得建照、對外銷售。

韋建玲表示，在台北市方面，其中信義三興段公辦都更案，基地面積316坪，總銷12億元，為公辦都更案，目前都更已獲核准，正請照中；重慶南路純住宅案總銷約12億元，正進行權變計畫；貴陽二期住商案，總銷約11.5億元，正進行變更都更事業計劃；衡陽路住商危老合建案，總銷20億元，正請照中；嘉興街住商案，總銷約33億元，預計7月31日舉辦都更公聽會。

新北市方面，韋建玲表示，台北港住商案總銷約8億元，已開工；新莊基督教芥菜總會都更案總銷50億元，正進行都審變更。

待售餘屋方面，韋建玲表示，台北市建設案剩下餘屋剩下0.91億元，八里建設案約0.4億元，合計約1.31億元，今年下半年會積極衝剌，目標完銷。

至於全坤建今年下半年推案計畫方面，韋建玲表示，目前規劃有三筆，分別是信義三興段公辦都更案、衡陽路、芥菜總會，預計會在2024~2026年陸續完工。

至於重慶南路會在2022年開始銷售，2026年完工；嘉興街案預計2023年開始銷售，2026年完工；台北港案預計2023下半年開始銷售。