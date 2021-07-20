桃園市體育局特別邀請在去年即取得東奧參賽資格的鄭兆村、李智凱、田家榛和魏均珩4選手，拍攝《永不放棄》形象廣告，市長鄭文燦在臉書分享廣受好評，上線1周已累積近4萬人次觀看。（蔡依珍攝）

桃園市體育局特別邀請在去年即取得東奧參賽資格的鄭兆村、李智凱、田家榛和魏均珩4選手，拍攝《永不放棄》形象廣告，市長鄭文燦在臉書分享廣受好評，上線1周已累積近4萬人次觀看。（蔡依珍攝）

桃園市體育局特別邀請在去年即取得東奧參賽資格的鄭兆村（左起）、李智凱、田家榛和魏均珩4選手，拍攝《永不放棄》形象廣告，圖為李智凱招牌絕技「湯瑪士迴旋」。（蔡依珍攝）

【桃園為東京奧運選手加油】永不放棄Never Stop!

東京奧運將於23日登場，桃園有羽球一哥周天成、跆拳女神蘇柏亞等7位選手陸續出征，體育局特別在賽前邀請搶先在去年取得參賽資格的競技體操李智凱、田徑鄭兆村、射擊田家榛和射箭魏均珩4選手，拍攝《永不放棄》形象廣告，上線1周已累積近4萬人次觀看，市長鄭文燦也分享，一起為中華健兒加油。

中華代表隊共有68位選手取得參賽資格，創代表隊參加奧運最大團紀錄，桃園有7位選手參賽，其中4人去年即取得出戰東京奧運門票，「鞍馬王子」李智凱以招牌絕技「湯瑪士迴旋」聞名國際，在2019世界競技體操錦標賽鞍馬項目決賽中，以15.433分奪下銀牌，並與隊友拿下團體第6名，刷新我國體操紀錄，成功取得東奧門票，本次摘金呼聲高。

曾在2014仁川亞運及2018亞洲射擊錦標賽奪銀的神槍手田家榛，是中華隊首位拿到東京奧運門票的選手。「黃金右臂」鄭兆村在2017世大運擲出91公尺36，成為亞洲紀錄保持人後，陸續在2019亞洲田徑錦標賽以及鑽石聯賽伯明罕站奪金，也是首位符合東奧田徑參賽標準的選手。射箭好手魏均珩則在2019世界射箭錦標賽獲得金牌，同時取得東奧的滿額參賽資格。

另外曾以19歲黑馬之姿，在2018年雅加達亞運拿下53公斤級金牌的蘇柏亞，與同為跆拳好手的黃鈺仁，都在亞洲區資格賽中以第一名佳績取得東奧參賽資格。羽球一哥周天成是首位在世界羽聯超級系列賽奪冠的男單選手，世界羽球聯盟6月公告總排名第三，順利取得奧運參賽資格。

體育局長莊佳佳說，雖然因疫情延期1年，但選手們的目標不曾改變，賽前特別邀請4選手拍攝形象影片，傳達選手面對各種未知的逆境，都秉持著「韌性」、「堅持」、「專注」、「夢想」的信念，永不放棄，只為站上奧運殿堂的運動員精神。她也提到選手們也特別「獻聲」，獨家在桃園巨蛋體育館疫苗接種站播放，為施打疫苗的醫護人員加油，也邀請市民為選手加油，鄭文燦也在賽前致贈「市長賀卡」及「個人專屬AirPods」，讓7位市籍選手帶著滿滿的祝福出征東京奧運。

2020東京奧運將由「中華電信」、「愛爾達」、「公共電視」、「東森電視」4 個單位聯合轉播，播放平台包含「有線電視」、「無線電視」、「網路OTT」和「IPTV」，共計在13個頻道上轉播，歡迎大家鎖定轉播頻道，一起為中華健兒加油。