疫情之故，近期許多幼兒園畢業典禮採用線上儀式，再另外通知家長前來取畢業證書，竹市有家超過20年歷史的的塏欣幼兒園今年別出心裁，除了線上畢典太感人，惹哭小朋友呼喊媽媽幫拿衛生紙之外，更採突襲式發放畢業證書，用娃娃車載滿小禮物沿路舉辦快閃畢典、畢業證書直送到府，讓家長笑說真的太驚喜。

塏欣幼兒園今年共有32個畢業生，因疫情首度舉辦線上畢典，園方過去從未有過直播典禮經驗，原本用通訊軟體開群組上課，後來改採google meet，短短兩周內添購直播設備在畢業典禮之用。只見直播現場布置綠幕，還有各種剪輯特效，逗得小朋友們在家又哭又笑，還有小朋友不捨即將離開老師，當場哇哇大哭，呼喚媽媽幫忙遞衛生紙擦淚。

由於線上畢典無法實際頒發畢業證書，塏欣幼兒園臨時決定來個突襲式快閃，把畢業證書、獎品等直送到府，以娃娃車為背景、老師們幫小朋友穿上學士服，在大頭娃娃吉祥物的見證下，在住家戶外當場頒發畢業證書，彌補無法舉辦實體畢業典禮的遺憾。

出發前，塏欣幼兒園教師們擬定最速路線，僅花了2個半小時，就已發出20分畢業證書，並採臨時通知方式，不少家長們接到電話後相當驚訝，趕緊把小朋友從睡夢中挖起來，一同參加快閃畢典，只是打扮穿著太居家，讓家長們笑說快閃畢典是先驚後喜。

此次突襲式快閃畢典，園方也做足準備，車上備好酒精等消毒用品，頒發畢業證書也全程不互相碰觸，結束後全員噴灑酒精，才前往下一個小朋友住處。