通訊軟體LINE在2018年更新隱私權政策，用戶須同意提供使用者資料，才能繼續使用，退休教授鄭中人認為不合理拒絕，帳號登不進去，因此提告要求LINE提供他過往的活動紀錄複本，並求償10萬元，一審判他敗訴，他提上訴，遭二審駁回。

鄭中人主張，LINE片面變更契約或停止服務，已逾越服務契約內容，資料蒐集者需取當事人同意，必須明確告知蒐集目的及可能產生的影響，但LINE未善盡說明義務；他無法全然同意新隱私權政策，因此失去500位好友聯繫方式，以及儲存在LINE中的紀錄，公務往來也受影響，請求提供個資接受對象清單、活動紀錄複本，並求償精神慰撫金10萬元。

台北地方法院駁回他的請求、他提上訴，台灣高等法院認為，LINE在2018年9月19日向鄭男提出變更隱私權政策之通知時，鄭男未點選同意，故尚無從依照變更後之隱私權政策蒐集、處理、利用鄭的個資，沒有未違反個資法規定。

高院表示，LINE既已向鄭男告知變更之內容、蒐集個資之目的及同意與否所可能產生的影響，但他迄至本件言詞辯論終結前，既未同意隱私權政策之變更內容，即無從繼續享有LINE服務，因此，他請求繼續提供LINE服務沒有理由。

高院指出，LINE已向鄭男告知隱私權政策之變更內容、蒐集個資之目的及同意與否所可能產生的影響，已盡說明之義務，沒有不法妨害上訴人個資自主權之合法權益行使，鄭男請求賠償慰撫金10萬元，沒有理由。可上訴。