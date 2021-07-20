彰化縣設置全國第一站COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，立委謝衣鳳、彰化市長林世賢、衛福部傳染病防治醫療網中區副指揮官黃伊文與診所醫界代表，都陪同彰化縣長王惠美（中）到場關心諮詢站啟用運作情況。（謝瓊雲攝）

彰化市成功停車場設置的COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站由秀傳醫院醫護進駐服務。（謝瓊雲攝）

彰化縣設置全國第一站COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，彰化縣長王惠美（左）到場視察運作情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣在彰化市成功停車場設置全國第一站COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，20日正式啟用，彰化縣長王惠美表示，三級警戒延長至7月26日，因應微解封，為阻斷病毒在社區傳播，將強化社區主動監測，並搭配居家自行快篩，監控是否有潛在感染者。

立委謝衣鳳、彰化市長林世賢、衛福部傳染病防治醫療網中區副指揮官黃伊文與醫界代表，都陪同王惠美到場關心諮詢站啟用運作情況。

王惠美表示，政府已開放相關COVID-19家用快篩試劑檢測，但篩檢者需要自行從鼻咽「戳鼻子」採樣，若使用操作不正確，容易因為採檢方式錯誤，造成結果誤判。

她說，為了早期發現社區個案，快速圍堵隱形感染，因此設置諮詢站，企業民間捐贈的5200劑家用快篩試將用在公費快篩；另有自費選擇，提供民眾、企業公司行號預約諮詢使用。

衛生局長葉彥伯說，未來家用試劑快篩陰性證明可能成為職場或進出公共場合例如電影院、健身房的依據，每次快篩證明效力約7天，建議尚未接種疫苗者，也選擇用快篩來自我監測；未來考慮進一步在南彰化設置衛教諮詢站。

彰化市衛教諮詢站由衛生局委託秀傳醫院進駐服務，每周一到周五下午4時至6時，每次諮詢含試劑收費400元、一個月4次定期篩檢含試劑費用共1400元，若自備試劑者每次僅收100元諮詢費。篩檢結果約15分鐘即出爐，若為陰性，醫護將現場開立證明，若為陽性則立即前往醫院採檢站進行PCR採檢。

王惠美說，若民眾有呼吸道症狀未滿2天，且無任何旅遊史、接觸史，經醫師轉介者，即可持轉介單至全縣486家西醫診所、27處衛生所使用免費篩檢，有助於社區民眾落實自主監測，早期篩檢、早期發現隱形個案。