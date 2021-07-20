第6號颱風烟花來勢洶洶，交通部長王國材今(20)日由中央氣象局局長鄭明典陪同，赴氣象局聽取預報中心對編號動態說明，王國材表示，交通部全力支持氣象局持續精進硬體設備，也協助爭取到3年高速電腦升級計畫，完成後將提升預報的準確度及品質。

王國材今日赴氣象局聽取第6號颱風烟花颱風的預報，王國材表示，氣象或地震預測是高科技工作，現已完成735公里海纜，用以監測地震與海嘯，交通部已再支持4年期的公共建設計畫，將在南部海域興建一條從屏東枋山到菲律賓呂宋島，長達800公里的海纜計畫，將再建置6個海底觀測站，若馬尼拉海溝大地震引發海嘯，西南沿海可提前30分鐘至60分鐘預警。

另為提升數值天氣預報精確度，也協助爭取到3年高速電腦升級計畫，目前氣象局已在進行招標作業中，完成後將提升預報的準確度。交通部支持強化氣象局軟硬體效率，提昇預(測)報品質。

氣象局表示，依照目前中央氣象局的預報路徑，烟花颱風將對北部近海及陸地的威脅大，請國人隨時注意中央氣象局最新颱風動態，氣象局也將透過行動裝置與網路新媒體等多元管道，加強推播與通報，以協助各級政府及民眾防災應用，發揮氣象資訊之防災應用與預警效果，以使其災害損失減至最少。

氣象局預報中心主任呂國臣說，目前颱風位於大低壓帶中，行徑路線受多方影響，但目前預測颱風將朝台灣而來，且預估將帶來豪雨，台灣必須謹慎應對。