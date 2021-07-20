今天縣府線上防疫記者會，由代理秘書長張逸華（左）、衛生局長朱家祥（右）針對防疫作為與疫苗接種狀況及預約情形進行說明。（花縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府今天公布，花蓮縣總人口共323101人，至今接種人數達83833人，新冠疫苗接種覆蓋率為25.9％，繼幼兒園已安排施打疫苗，將於明天（21日）安排國民小學教職員工、花蓮特殊教育學校、實驗教育團體機構教職員工，採分時段、分流方式進行施打，若遇風災停班停課就延期。

花蓮縣府下午召開例行性防疫記者會，並由秘書長張逸華、衛生局長朱家祥針對花蓮縣防疫作為與疫苗接種狀況及預約情形進行說明，朱家祥表示，國小教職員施打疫苗，規劃在北中南共四區施打，包括花蓮市中華國小、吉安鄉吉安國小，鳳林鎮在臺北榮民總醫院鳳林分院，以及花蓮縣玉里鎮藝文中心。教育處已通知名冊內的教職員工攜帶身份證、健保卡至指定場域施打，無須另外預約。

經統計，國民小學教職員工、花蓮特殊教育學校、實驗教育團體機構教職員工為3182人，將由國軍花蓮總醫院、門諾醫院、鳳林榮民醫院及玉里榮民醫院等接種團隊支援醫護人員協助施打疫苗。

另外，朱家祥表示，花蓮國中以上教職員列冊共1528人，已送中央核定中，只要中央核備，縣府會立即安排位國中老師施打疫苗，也提醒，目前教育人員專案疫苗造冊配送與「COVID-19 公費疫苗預約平台」為雙軌併行，亦即專案疫苗造冊的老師，也可自行上網疫苗預約登記，不會影響專案疫苗造冊權益。

朱家祥說明上網登記施打疫苗預約最新情況，目前花蓮縣共有87511人已完成意願登記，第二輪意願登記人數為32517人、預約人數共7476人、接種人數總計5644人，共75％完成AZ接種；第三輪則截至19日共有54994人完成意願登記，且願意接種AZ疫苗共有4328人次、願意接種Moderna共有44718人次、則願意接種AZ＋Moderna疫苗則有38654人次。