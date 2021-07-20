奧運選手搭經濟艙，民怨沸騰，台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，當今天蔡總統、蘇院長大動作，急著向參加東奧乘坐經濟艙的選手道歉、賠不是，對於新冠肺炎死亡者，卻是撐了一個月才表歉意，怎麼會差這麼多？

游盈隆說，台灣COVID-19確診者死亡率今天首度站上5％，續維持全球死亡率排行榜第八名；疫情指揮中心今公佈台灣最新疫情狀況，確診者15453，死亡人數773，確診者死亡率5％，這是5月11日疫情風暴開始到現在，確診者死亡率的新高紀錄。在全世界192個國家和地區中，穩坐死亡率排行榜第八名，且距離第七名索馬利亞5.16％已經很近了。

他說，根據美國約翰霍普金斯大學7月20日最新統計，他追蹤比較發現，COVID-19確診者死亡率前十名依序仍然是：第一、葉門（19.6％)；第二、秘魯（9.32％)；第三、墨西哥（8.87％)；第四、蘇丹（7.47％)；第五、敘利亞（7.37％)；第六、埃及(5.79％)；第七、索馬利亞（5.16％)；第八、台灣（5％)；第九、波士尼亞（4.7％)；第十、厄瓜多（4.6％)。（這項排名不包括中華人民共和國在內）

他指出，台灣未來是否很快會趕過索馬利亞，成為第七名，值得關注，因為那意味著更多台灣人生命的消逝，為更多家庭帶來哀傷。

他表示，當今天蔡總統、蘇院長大動作，急著向參加東奧乘坐經濟艙的選手道歉、賠不是的時候，他突然有一種感覺，蔡總統曾在6月11日，也就是在511以後一個月，才在臉書公開對眾多新冠死亡者表示歉意。「怎麼會差這麼多？究竟是何道理？這反映了什麼價值觀？誰能告訴我？」