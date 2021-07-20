外交部宣布，評估歷年成效，以及考量疫後恢復雙邊互訪交流與觀光市場需求，自2021年月1日起，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證措施至2022年7月31日，並續行「觀宏專案」至2022年12月31日。

外交部於4月份召開跨部會會議，討論泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證試辦措施、「觀宏專案」團體旅遊電子簽證及「東南亞國家人民來台先行上網查核」（有條件式免簽）等簽證便利措施的執行狀況進行全面性檢視。

經過評估後，決定延長試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證措施至2022年7月31日，並續行「觀宏專案」至2022年12月31日。

外交部強調，為配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，自2020年3月19日起暫緩外籍人士來台觀光。因此本次針對新南向國家及俄羅斯國民來台的簽證便利措施僅為既有簽證待遇的延長與調整，並非於疫情期間開放外籍人士來台觀光旅遊。至於未來是否鬆綁外籍人士來台觀光的限制，仍須由指揮中心評估全球疫情狀況後決定。