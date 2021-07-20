越南新冠疫情持續蔓延，甚也台商廠區產能遭受干擾、減產。在越南各有紡織、塑化及鋼鐵事業的台塑集團，營運引發關注。台塑集團表示，強化防疫管理，集團目前針對福懋越南廠區以及由台化、南亞合資的台灣興業早啟動快篩機制，至今廠區均正常營運，與台塑越鋼也穩定安全運作。不僅越南基地，台塑集團目前大陸、美國廠區也都如同台灣一樣，謹慎防疫，穩健運作。

台塑企業現階段在越南同奈工業區投資項目包括紡織、發電、聚酯纖維、BOPP、耐隆粒、耐隆衣料用絲等，為台塑企業在亞洲主要的紡織及纖維生產中心。看好越南鋼鐵市場及東協關稅等競爭優勢，由台塑、中鋼及日本JFE三大集團合資之台塑河靜鋼鐵公司，於越南河靜省永安經濟區興建一貫作業煉鋼廠及山陽深水港，是越南首座一貫作業煉鋼廠，更是集團寄望成為台塑五寶的重要事業。

台塑企業越南各公司2020年營業額折合新台幣1090億元，較2019年減少9.6％。主要是全球在疫情衝擊下採取封城鎖國，導致紡織品及鋼鐵的需求大幅萎縮，惟下半年解封後，在市場強勁需求及適時調整產銷結構下，越南台灣興業於第4季起已恢復疫情前的開動率與產銷量，並且轉虧為盈。

台塑河靜鋼鐵廠第一期總投資額約128億美元，已完成2支高爐，鐵水年產量可達到670萬噸，主生產扁鋼胚、大鋼胚、小鋼胚、熱軋鋼捲及線棒盤元等產品。2018年全能生產後，營運第一年即能維持現金正流量。

台塑河靜鋼鐵2020年下半年受惠全球解封與經濟重啟，大陸車市景氣回溫及大舉投入基礎建設，支撐產品價格，並在2020年9月打入歐洲市場，11月起轉虧為盈。2021年上半年獲利達4.6億美元，鋼品需求熱潮可望延至下半年，全年獲利上看10億美元。