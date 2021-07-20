為促進屏東中小企業研發創新，帶動產業進行轉型升級，屏縣府推動「屏東縣地方產業創新研發推動計畫」（以下簡稱屏東縣地方型SBIR），自民國97年舉辦迄今達14年，總計補助170個研發案件，補助金額10604萬，創造超過7億產值。110年度計畫受理申請於即日起至8月16日止，請有意廠商把握機會遞案參加。

因應COVID-19疫情，110年度屏東縣地方型SBIR將於7月21日、28日及30日，以視訊會議方式舉辦3場說明，除詳細介紹計畫內容，更提供免費計畫書撰寫講座課程，教導中小企業計畫書撰寫之技巧與內容，鼓勵及培訓廠商申請SBIR計畫。

縣府表示，屏東縣地方型SBIR運用研發成果扶植在地產業的政策理念，推展迄今成功協助中小企業推波助瀾以創新知識為布局開擴新商機。110年度地方型SBIR補助申請受理收件期間自即日起至110年8月16日止，或於110年8月16日（以郵戳為憑）前郵寄至本府城鄉發展處工商科地方型SBIR計畫專案辦公室收。相關資訊可至計畫網站（http://ptsbir.jri.tw/）查詢。說明會報名網址:https://pse.is/3kst4e;或洽專案辦公室電話：06-2286363、