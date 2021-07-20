俗話說：「滴水之恩，當湧泉相報」，當有人在我們困頓時願意伸出援手，我們也應該在對方有難時給予幫助，但真正要做到卻非常困難。搜狐命理專欄發文指出，生肖屬牛、虎、羊和雞的人在受到別人幫助時，當下雖然會很感激，但持續的時間卻很短，常常沒幾天就忘記了，做出過河拆橋的行為。

1、生肖牛

對於屬牛的人來說過去的不需要再關心，未來則是可望不可及的事情，所以他們總是把關注的重點放在當下，這一秒誰對他們有恩情，他們都會記住並心存感激，不過一旦這一刻過去了，他們就不會繼續放在心上了。

2、生肖虎

屬虎的人最擅長說漂亮的場面話，但是心裡是不是真的這麼想，只有他們自己知道，表面上他們都會表現出一副有恩必報的模樣，但實際上卻是個翻臉比翻書還要快、表裡不一的人，之前所有的假裝都只是為了名譽而已。

3、生肖羊

屬羊的人性格比較現實，認為人與人之間的冷漠是再正常不過的事情，因此對於別人的恩情不會太放在心上，如果有人以這樣的方式對待他們，他們也不會感到憤慨不滿，因為他們覺得這就是世界運行的法則，很難去改變。

4、生肖雞

屬雞的人比較會計較利益，就算身邊的人曾經給予他們幫助，他們也會因為自身的利益考量，而將對方的恩情拋在腦後，雖然這種為人處世的方法，總是會讓人感到氣憤，但這麼做確實能為屬雞的人帶來更多的利益。