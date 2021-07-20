林鶴軒在《池塘怪談》飾演江小魚。（金盞花大影業提供）

苗可麗飾演小魚媽。（金盞花大影業提供）

由程偉豪執導，林鶴軒、陳姸霏、石知田等新銳演員領銜主演的微迷你劇集《池塘怪談》，20日發布演員幕後花絮。林鶴軒飾演的江小魚經歷一場車禍後，與同班的石知田等3個死黨的兄弟情竟起了微妙變化；越想越不對勁的小魚，驚覺難不成死黨各個都和班上女神「阿妮」（陳姸霏飾演）有「人與人之間的連結」？在一場小魚和阿妮的重點戲中，陳姸霏甚至被逼得脫口而出自己是「碧池（Bitch）」，這場戲也是陳姸霏全劇印象最深刻的一幕，「拍完我差點燒聲」。

5位備受矚目的新生代演員，在《池塘怪談》裡重返高中校園飾演同班同學，因為一張莫名出現在書包裡的神祕信紙，牽動5人間暗湧波動的曖昧。《池塘》裡的「桃花島島主」陳姸霏，被問4位男演員中，究竟想選誰單獨看電影？她甜喊：「我選小魚，雖然大鶴比我大10歲，有時候我根本不懂他的笑點，但他有幾個舉動蠻貼心，像是會帶零食分我，讓我有種充電的感覺，希望他不要拒絕我。」

說起青春時代不可或缺的愛情酸甜滋味，「小魚」林鶴軒坦承曾經唱過〈天天想你〉告白，結果因為唱得不好聽失敗告終。「阿丁」的石知田笑說，國小跟喜歡的女生吵架，會默默坐在床底大聽周杰倫的歌，自以為在演MV，當時還喜歡買珍奶當把妹禮物。「大糸」蔡承儒和「小Q」張紹琛則不約而同談過純純網戀，一個是小四時和喜歡的同班女生約玩《楓之谷》，某天被女生勸告「天涯何處無芳草」慘遭打槍，一個是小二在《唯舞獨尊》交到「網婆（網路上的老婆）」，沒想到互換照片之後一秒分手。

不只5位新銳演員同池尬戲，《池塘怪談》更力邀金鐘視后苗可麗和硬底子演員趙正平一起飆戲。飾演「魚媽」的苗可麗和飾演派出所所長「老袁」的趙正平，兩人都是第一次和程偉豪導演合作。趙正平直爽表示，「導演的作品膾炙人口，我不知道他這麼年輕，蠻好的一個人，有他的堅持跟要求的點。」苗可麗分享，導演的嚴肅認真讓她也繃緊神經，但也讚道「他會給演員很多機會，讓你嘗試不同的感覺，挑出彼此都覺得很棒的結果，這對演員來說是很幸福也很幸運的一件事情。」

《池塘》劇中的時空是2004年，那也是苗可麗人生中難以忘懷的一年，「我2002年演完《台灣霹靂火》的李豔萍之後，大家都知道我很會罵人，之後又接了《台灣龍捲風》，一罵就罵了好多年。」她也在《池塘怪談》演員幕後花絮影片中，大方重現當年劇中的經典台詞，一秒嗆爆反派葉美琪挑釁的「甘安捏」。

執導過《紅衣小女孩》、《緝魂》等賣座大片的新生代導演程偉豪，首度以新作《池塘怪談》轉戰小螢幕，他自豪表示這是一次「腦洞大開」的新型態戲劇嘗試，以鎔鑄類型電影的高規格挑戰青春奇幻迷你劇集，每集長度約十分鐘，總共十集。儘管片長微迷你，但平行時空燒腦懸疑不減，故事圍繞一個奇怪的池塘和五個高中生的友情開展，充滿青春的無憂歡樂與迷惘悵然。《池塘怪談》將於8月12日起每週四晚間，於myVideo及公視＋影音平台播出，一次連播二集。擅長埋梗的程偉豪，也歡迎觀眾八月一起在《池塘怪談》中蒐集更多有關2004年的精采彩蛋。