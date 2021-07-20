雲林縣長張麗善（右四）視查沿海道路改善工程，逐步實現雲西整體觀光發展政策。（張朝欣攝）

雲林縣政府為改善雲林西部沿海地區交通道路品質，向中央爭取前瞻補助辦理台西鄉、東勢鄉路段改善計畫，20日雲林縣長張麗善前往視查，強調完工後可有效提升道路品質及重塑生態廊道，是未來雲林西部發展觀光產業的重要配套工程。

雲林縣政府規畫台西鄉雲119線、雲119之1線、雲120線，以及東勢鄉縣道158線道路平整度及道路景觀改善工程，經縣府團隊積極爭取前瞻補助，由交通部公路總局核定，計畫總經費4640萬元。

張麗善表示，台西鄉為雲林地區重要農、漁業及觀光重鎮，此次改善路段雲119線、雲119之1線、雲120線為台西鄉普令厝千歲府、五條港安西府等重要信仰中心聯絡道路。東勢鄉位於雲林西部交通中心樞紐，縣道158線東勢段道路肩負東西向串連各鄉鎮間交通網絡功能。

縣府團隊考察當地道路情形，發現路面皆已呈現老化、挖填坑洞修補及龜裂情形，嚴重影響用路人安全，因此針對路況較差區段進行道路整建及道路綠帶整理，完工後可創造優質觀光環境與景觀空間，逐步實現雲西整體觀光發展政策，串連整合雲林遊憩軸帶。

縣工務處長汪令堯指出，本計畫尚在設計階段，預計今年7月底完成設計，評估工期為90 日曆天，預計今年12月底前完工。工程路面改善長度約4839公尺，寬度約6至20公尺，人手孔下地數約158座。

雲林縣政府說明，被譽為「窮人的高速公路」西濱快速公路已全線通車，為搶攻沿線商機，縣府特別規畫「發現61幸福公路」，配合此次台西鄉與東勢鄉的道路改善工程，將讓幸福公路更加順暢完善。