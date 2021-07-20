第一金今日股東會，進行董事改選，由於金管會要求自然人董事的比率，所以董事席次有些調整，從上一屆的15席中12席一般董事3席獨立董事調整為10席一般董事、5席獨立董事。

根據選舉結果，第一金這一屆董事當選名單，10席一般董事當中，財政部代表當選7席，包含現任董事長邱月琴之外還有陳芬蘭、王尚志、羅幸榮、陳致全、張欣綠、林東府，較上一屆的8席少1席。

台銀則維持2席，分別為堯明仁、許素珠當選。而民股當中，只有1席當選，較上一屆少了1席，為全國通投資公司代表陳安甫當選，而金門投資公司代表陳田垣則未當選。

獨立董事共計由林俊宏、黃瑞卿、陳彥良、洪文玲、林虹妤共計5席。

而第一金股東會由邱月琴主持，邱月琴表示，第一金控去年稅後純益168.07億元，每股稅後純益（EPS）為1.31元。

在經營團隊努力下，今年上半年已繳出稅後盈餘109.13億元的成績單，較去年同期成長約25％，且銀行以外子公司獲利占比達13％，展現持續優化獲利結構的成果。

展望未來，雖然目前國內疫情暫時影響內需市場，然在出口暢旺帶動下，第一金融集團仍看好今年整體獲利表現。