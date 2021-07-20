新冠疫情對全球各產業帶來新的挑戰，公有雲龍頭AWS香港暨台灣總經理王定愷20日接受媒體訪問，他表示，疫情對尚未站穩腳步的新創來說是一大危機，但也同時可以是轉機，「現在正是創業的絕佳機會」。王定愷給新創三項建議，包括應以國際市場為目標，並以客戶為中心，同時更要快速試錯，以及彈性部署，將會是新創成功的關鍵。

AWS 20日與趨勢科技共同舉辦線上媒體座談會，同步邀請到趨勢科技董事長張明正一同參與。王定愷表示，「在新經濟的世界裡，地球是平的，但是在疫情影響下，地球變得更平了」，他認為，疫情加速了企業數位轉型的速度，對企業內部來說，應設法在零接觸的情況下維持正常運作；而對外，持續保持優良的使用者體驗，才能加強客戶黏著度。

王定愷表示，過去數十年來，產業在架構上發生了很大的變化，過去技術取得成本高，對經濟規模較大的大企業較有利，造就「大者恆大」、「大魚吃小魚」的情況，然而近年隨著網路、雲端技術興起，現在是「大者未必恆大」、「快魚吃慢魚」的時代，企業需要搭上新的技術，並靈活應變，才能搶攻全球市場。

而台灣通訊從4G過渡到5G，王定愷則認為，台灣產業在5G的戰略上，應該擺脫舊經濟的思維，並把握「管」、「端」、「雲」三大元素：結合5G網路、龐大的資通訊產業優勢以及善用雲端，才能打造完整的智慧解決方案，並在國際上快速放大聲量。

張明正則表示，新創團隊常常有迷思，認為自己的技術最好，而忘了要從客戶痛點出發。他強調，新創應該要「先愛客戶，不要先愛自己的產品」，鼓勵新創團隊先用九成的力量找到客戶的痛點，這樣才能客觀看清市場需求。

王定愷表示，AWS向來支持新創，每年提供約上億美元價值的資源給新創公司，目前接受過AWS贊助的新創已超過千家，另外，AWS近年來也與新北市政府、經濟部中小企業處合作，成立兩家聯合創新中心，截至2021年3月已有超過220家新創進駐。同時，AWS也在積極與企業機構合作，成立金融科技聯合加速器等項目，並與如中研院生醫、中華電信、AstraZeneca等國外企業和機構持續擴展資源至台灣各地，扶植潛力新創。

王定愷建議，新創需要「think big、go global」，不要侷限在台灣市場，並以客戶為中心出發。同時，在新經濟時代下，各種新的商業模式與典範轉移正在發生，「因此沒人說得準，更不是老闆說了算」，鼓勵新創團隊用最低成本、最高效率一邊營運，一邊「小步快跑、大膽試錯」，才能正面迎擊挑戰。