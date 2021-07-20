精誠集團（6214）布局東南亞，精誠表示，旗下金融科技服務公司「金邊金融科技投資」（PPFI）與柬埔寨政府證監會合作，取得特許經營牌照，預計今年就將為柬國基金、信託等公司提供基金系統營運委外服務，是該國首家取得特許經營牌照的Fintech服務公司。

柬埔寨自2018年正式開放當地基金信託牌照申請，預計到2021年底將有超過30家基金、信託公司取得經營牌照，屬於高速成長市場。「金邊金融科技投資」則是由精誠、博暉科技，以及金邊衍生品交易所（PPDE）成立。

精誠表示，「金邊金融科技投資」將可提供包括基金事務、基金淨值，以及基金信託等系統服務，讓當地基金信託公司不須自建繁雜的系統、處理系統流程以及訓練IT人員，可專注在基金發行、市場分析、及營銷等領域專業。

精誠金融服務事業體總經理范植德表示，未來將全力複製台灣金融市場成功經驗，導入更多創新金融科技，加速柬埔寨金融市場發展，PPFI可望在第四季開始提供服務。

精誠近期營運動能強勁，受惠於在家工作帶動雲服務、資安商機成長，6月、上半年營收皆刷新同期新高紀錄，6月營收為26.08億元，月增30.5％，年增15％。累計上半年營收為141.70億元，年增21.9％。

精誠表示，上半年營收主要貢獻為因應遠距／在家上班趨勢成長的雲服務、防疫帶動的無接觸商機以及資安防護需求。此外，加值代理經銷業務成長，與Oracle、IBM等原廠合作加深，以及投資併購敦新、台灣資服等所產生的綜效，也為營收帶來貢獻。再加上中國疫情控制得宜，經濟回穩，上半年營收也較去年同期成長20％。

展望下半年，精誠提到，目前動能持續穩健成長，雖有少部分政府專案因疫情延遲驗收，但對整體營收獲利成長影響有限。此外，精誠也表示，將持續掌握金融機構、政府單位不斷增長的數位轉型需求，以及加值代理經銷業務，同時瞄準資安、綠能科技等，協助客戶業績持續成長。