台東初鹿牧場20日重新營業，園區內大量紫斑蝶、青斑蝶成群飛舞迎賓。（蔡旻妤攝）

台東初鹿牧場20日重新營業。（蔡旻妤攝）

台東初鹿牧場20日重新營業，園區內大量紫斑蝶、青斑蝶成群飛舞迎賓，遊客開心表示，這是微解封後首度出門玩，沒有想到有這麼多蝴蝶。牧場經理林意章說，疫情休園2個月，少了人為干擾，紫斑蝶數量比往年多了好幾倍。義守大學教授趙仁芳說明，斑蝶夏季時需要營養，牧場種植的澤蘭恰好可提供其營養需求，因此才能在夏季見到大量斑蝶。

東部晴空萬里，初鹿牧場步道出現大量斑蝶，而第一批遊客入園後就感受蝴蝶在身邊翩翩飛舞。由於紫斑蝶、青斑蝶入冬就南遷，隔年春天回暖後再北返，近來卻有大量紫斑蝶出現在台東各地，成為非常特殊的景觀。

來自高雄的朱先生表示，趁著微解封開園首日，也把握颱風前的好天氣，因次特地來玩，原本打算看牛餵牧草，沒有想到這裡會有那麼多蝴蝶；也有遊客笑稱，蝴蝶這樣算不算「群聚」？初鹿牧場經理林意章表示，碰上疫情休園，整整2個月園區都沒有遊客，少了人為干擾，讓蝴蝶有自然環境，加上牧場內大量種植蜜源植物，更能吸引牠們過來，因此蝶況也比往年盛大壯觀。

義守大學教授趙仁芳解釋，紫斑蝶、小紋青斑蝶得趁夏季需要補充營養及形成費洛蒙所需要的營養素，牧場大量種植的高士佛澤蘭恰好可提供蝴蝶營養上的需求，因而吸引大量斑蝶。此外，高士佛澤蘭的花蜜有毒，是植物的化學防衛機制之一，能抵禦草食性動物的侵害，但也是雄性斑蝶合成性費洛蒙「斑蝶素」的重要物質。

趙仁芳認為，全台各地夏季氣候普遍高溫，這一批斑蝶應是渡冬斑蝶北返後留下的後代，在6到7月幼蟲羽化，因不具遷徙的方向性，近期取得足夠食物後，有可能會遷移到別處尋找繁殖空間、也可能留在當地繁殖下一代，過去就曾發現標放的紫斑蝶就留在台東的紀錄，因此這樣的盛況僅會在這2周短暫出現。