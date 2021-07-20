加拿大歌手小賈斯汀(Justin Bieber)16歲時，一首歌曲《Baby》在全球引起許多少女們的瘋迷，因此打響了他的知名。於2018年與海莉畢伯(Hailey Bieber)登記結婚，小賈斯汀經常在個人社群上，曬出與老婆的生活日常照片，最近一則發文內容，更是引起許多外界朋友的熱烈討論。

歌手小賈斯汀昨(19日)在個人Instagram曬出與老婆海莉畢伯一張黑白色調照片，兩人共同坐在一張沙發椅上，小賈斯汀穿著一件夏威夷風格的襯衫，眺望著遠方，而老婆海莉畢伯則是帶著一頂白色的帽子，搭配著太陽眼鏡，簡約時尚的穿搭風格，他在貼文中寫下:「mom and dad 」引起許多粉絲朋友表示:「是懷孕了嗎？」

海莉畢伯在貼文底下留言: 「我想這個標題應該在被扭曲之前，先改為『狗媽媽、狗爸爸』。」並否認外界誤以為是懷孕的傳言，許多網友表示:「請問目前是懷孕的階段嗎?」、「我們正在等她懷孕的貼文」、「聽到這個結果我今天好傷心」、「我以為你們準備要升格當爸爸、媽媽了！」

海莉畢伯（Hailey Bieber)親自回應，貼文內容的真正含意。(圖/小賈斯汀IG)

小賈斯汀曾經在被知名脫口秀主持人艾倫(Ellen)詢問：「未來想生幾個孩子？」小賈斯汀在《艾倫秀》(Ellen Show)節目中回應：「我想擁有一個小部落，但老婆海莉畢伯還有自己想要完成的事，身體是她的，我會尊重老婆的看法，我認為她還沒有準備好，但我覺得沒有關係。」主持人愛倫秀聽到他這樣的說法：「我認為這樣太棒了！」覺得他尊重另一半的想法相當不錯。