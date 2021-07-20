台南安平港在亞果遊艇公司投資、興建亞果遊艇城之後，「安平港水岸複合觀光遊憩區招商案」再傳捷報，由南仁湖育樂公司」獲選最優投資人，該區50年的地上權案，規劃分5期開發，預估投資金額達103.4億元，奠定台南安平港在國內遊艇休憩、與觀光休閒的重鎮。

台灣港務公司20日表示，「安平港水岸複合觀光遊憩區招商案」今年3月31日至4月20日公開閱覽，並於110年5月10日至6月23日公告招商，招商期間雖遇新冠肺炎疫情衝擊，廠商投資安平港仍有高度意願，最終於110年7月16日進行第二階段綜合評選作業，由南仁湖育樂公司獲選最優投資人。

港務公司說，該案未來將規劃結合海洋教育、幸福愛情、以及在地文創的開發特色元素，打造安平海洋之丘綜合度假城，目標鎖定全齡、親子及國旅客群，並搭配亞果遊艇城高端客群定位，發揮整體區域開發綜效，形塑完整的濱海商業帶。

港務公司表示，全案將分5期開發，預估投資金額達103.4億元，可望創造900個以上的就業機會，可望為安平港及台南市注入觀光休閒遊憩新亮點。

安平港水岸複合觀光遊憩區開發面積達16.31公頃，包含陸域13.48公頃、水域2.83公頃，毗鄰國平重劃區、以及亞果遊艇城，依照都市計畫的土地使用強度為建蔽率70％及容積率155％，可允許使用開發項目包含遊艇碼頭、度假Villa、觀光旅館、購物中心、會議中心及商辦等。